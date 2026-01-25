Bien sûr, c'est de la version d’entrée de gamme You que l'on parle ici, soit un modèle qui s’appuie sur un moteur électrique de 113 ch associé à une batterie « Autonomie Urbaine » de 30 kWh, annonçant jusqu’à 213 km d’autonomie en cycle WLTP.

Une configuration pensée avant tout pour les usages quotidiens et les trajets urbains et périurbains, mais dont le tarif avantageux pourrait convenir à de nombreux foyers en quête d'un véhicule électrique « abordable », qui pourrait servir de second véhicule, taillé pour les trajets courts. Encore faut-il pour cela être éligible au coup de pouce, et ne pas dépasser un certain revenu fiscal de référence.