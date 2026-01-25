Pour l'achat d'un véhicule électrique, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide financière dite « Coup de pouce », à quoi s'ajoute depuis quelques jours une petite promo chez Citroën, permettant de faire tomber le prix de la ë-C3 sous la barre des 14 000€. Explications.
Le segment des « petites voitures électriques » est plus disputé que jamais en France, obligeant les constructeurs (en particulier les marques locales) à affûter leurs stratégies, notamment en matière de prix d’appel. Chez Citroën, le choix a été fait de renforcer l’attractivité de la ë-C3 via une offre promotionnelle ciblée qui, combinée au Coup de pouce CEE financé par les fournisseurs d’énergie, peut clairement faire la différence.
La Citroën ë-C3 à partir de 13 990€
Et pour cause : grâce à une remise constructeur de 300 €, Citroën parvient à ramener le prix de sa ë-C3 à 13 990€. Une baisse rendue possible par le coup de pouce évoqué plus haut, pouvant atteindre jusqu’à 5 700 € pour certains foyers, dont le revenu fiscal de référence annuel est inférieur à 16 301 €.
Ainsi, bien que le tarif catalogue de la Citroën ë-C3 débute toujours à 19 990€, le cumul de cette aide et de la réduction constructeur permet de faire chuter le prix à un niveau pour le moins aguicheur. Un argument commercial de poids pour la marque, largement mis en avant dans le cadre des « Jours de l’Évasion ».
Quel modèle ? Quelles conditions ?
Bien sûr, c'est de la version d’entrée de gamme You que l'on parle ici, soit un modèle qui s’appuie sur un moteur électrique de 113 ch associé à une batterie « Autonomie Urbaine » de 30 kWh, annonçant jusqu’à 213 km d’autonomie en cycle WLTP.
Une configuration pensée avant tout pour les usages quotidiens et les trajets urbains et périurbains, mais dont le tarif avantageux pourrait convenir à de nombreux foyers en quête d'un véhicule électrique « abordable », qui pourrait servir de second véhicule, taillé pour les trajets courts. Encore faut-il pour cela être éligible au coup de pouce, et ne pas dépasser un certain revenu fiscal de référence.
Pour Citroën, il s'agit évidemment d'aller concurrencer efficacement une autre petite citadine électrique dont les précommandes ont récemment débuté, à savoir la Renault Twingo E-Tech, dont la version entrée de gamme Evolution est affichée à 19 490€, soit 13 750€ une fois le Coup de Pouce déduit.