En juillet dernier, Citroën proposait un rab de 100 km concernant l'autonomie de son SUV ë-C3 Aircross, à condition de bien vouloir ajouter 2 000€ sur la facture finale. Une déclinaison 54 kWh qui devient aujourd'hui la seule disponible chez le constructeur français.
Il y a quelques mois, Citroën lançait une nouvelle version de son ë-C3 Aircross 100% électrique, avec la version Autonomie Etendue, destinée à ceux qui n'étaient pas convaincus par la première mouture, proposée avec la batterie 44 kWh, héritée de la petite ë-C3.
Une autonomie trop faible pour convaincre les familles
Il faut dire que, avec ses 300 km d’autonomie théorique, et donc nettement moins lors d’un usage réel, la version d’entrée du SUV électrique Citroën ë-C3 manquait d’arguments pour convaincre sa cible principale, à savoir les familles.
Nous l'évoquions déjà l'année dernière : « Avec un véhicule chargé à pleine capacité, atteindre les 300 kilomètres d'autonomie avec une charge complète pourrait s'avérer difficile, ce qui rendra les longs trajets familiaux potentiellement compliqués. »
Depuis, le constructeur a rectifié le tir en introduisant une nouvelle déclinaison équipée cette fois d’une batterie de 54 kWh, reprise d'un autre SUV de la famille, le Peugeot e-2008. De quoi porter l’autonomie à environ 400 km, tout en conservant le même moteur de 113 ch.
La fin du modèle de base équipé de la batterie de 44 kWh
Aujourd'hui, le constructeur aux chevrons annonce la fin du modèle de base, le Citroën ë-C3 Aircross n'étant désormais disponible qu'avec cette nouvelle batterie de 54 kWh. Évidemment, cela se traduit par un ticket d'entrée dont le prix enfle légèrement, en passant de 27 400€ à 29 400€ (en finition You).
Si la version de base Autonomie Confort du SUV Citroën ë-C3 Aircross n'est plus proposée sur le site Web du constructeur, les intéressés peuvent toujours tenter leur chance directement en concessions, jusqu'à épuisement des stocks disponibles.
À noter que les prix des versions thermiques et micro-hybrides augmentent eux aussi, avec la version 1.2 Turbo essence de 100 ch qui passe de 19 700 à 19 900€, tandis que la variante électrifiée 1.2 Hybrid de 145 ch, uniquement proposée en finitions Plus et Max, voit son prix passer de 25 800 à 26 350€