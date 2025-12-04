Aujourd'hui, le constructeur aux chevrons annonce la fin du modèle de base, le Citroën ë-C3 Aircross n'étant désormais disponible qu'avec cette nouvelle batterie de 54 kWh. Évidemment, cela se traduit par un ticket d'entrée dont le prix enfle légèrement, en passant de 27 400€ à 29 400€ (en finition You).

Si la version de base Autonomie Confort du SUV Citroën ë-C3 Aircross n'est plus proposée sur le site Web du constructeur, les intéressés peuvent toujours tenter leur chance directement en concessions, jusqu'à épuisement des stocks disponibles.

À noter que les prix des versions thermiques et micro-hybrides augmentent eux aussi, avec la version 1.2 Turbo essence de 100 ch qui passe de 19 700 à 19 900€, tandis que la variante électrifiée 1.2 Hybrid de 145 ch, uniquement proposée en finitions Plus et Max, voit son prix passer de 25 800 à 26 350€