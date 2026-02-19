Les ingénieurs Alpine envisageraient d’intégrer les moteurs directement dans les roues de la future sportive électrique. Un choix technique audacieux, pensé pour affiner le comportement dynamique et, potentiellement, ouvrir la voie à une transmission intégrale sans complexifier l’architecture.

Côté masse, l’Alpine A110 électrique viserait un objectif particulièrement ambitieux, à savoir contenir le poids aux alentours de 1 500 kg. Une valeur serrée pour un modèle à batterie, d’autant que le coupé embarquerait un pack de 70 kWh, de quoi promettre jusqu’à 480 km d’autonomie en cycle mixte. Sur le papier, l’équation apparaît séduisante, avec performances, agilité et polyvalence réunies dans un format compact.

À bord, la marque dieppoise irait à contre-courant de la tendance du tout-numérique. Comme certains constructeurs premium, Alpine privilégierait un habitacle recentré sur l’essentiel, faisant la part belle aux commandes physiques et limitant autant que possible la prolifération d’écrans et de surfaces tactiles. L’objectif ? Replacer le conducteur au cœur de l’expérience.

Reste que le contexte stratégique évolue. Le groupe Renault a récemment confirmé l’abandon de l’ensemble de ses programmes internationaux en sport automobile, qu’il s’agisse du World Endurance Championship ou du Dakar, à l’exception de la Formule 1. Une décision lourde de sens, qui fragilise de facto la perspective d’une supercar hybride badgée Alpine, encore évoquée il y a quelques mois.