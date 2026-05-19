Il y a un an, la France comptait environ 168 000 bornes publiques de recharge électrique. Un chiffre qui a bien gonflé depuis, selon le baromètre de l'Avere. D'après ce dernier, nous ne serions ainsi plus très loin des 200 000 bornes, avec, au 30 avril 2026, 194 996 bornes de recharge publiques recensées.

46% de ces bornes sont installées au niveau de commerces, quand 32% des autres elles sont présentes au niveau des parkings. Pour le reste, on les retrouve au niveau de la voirie (13%), des entreprises (3%) et des autoroutes (2%). La qualité de ce réseau est aussi à la hausse, puisqu'à la fin du mois dernier, 12% des bornes de recharge affichaient une puissance de plus de 150 kW (et 7% une puissance comprise entre 50 et 150 kW).