L'électrification continue en France. Le réseau de bornes publiques de recharge pour véhicules électriques est ainsi sur le point de dépasser un stade symbolique.
Remplacer le plus rapidement possible les voitures thermiques par les voitures électriques est un objectif du gouvernement français depuis longtemps. Et pour y arriver, il va falloir compter des infrastructures importantes, à savoir des bornes de recharge électrique qui doivent mailler l'ensemble du territoire du pays. L'objectif pour 2030 est ainsi de pouvoir compter sur 7 millions de bornes en France, dont 400 000 publiques. Et dans ce domaine, les progrès sont là.
La France n'est plus très loin des 200 000 points de recharge électrique
Il y a un an, la France comptait environ 168 000 bornes publiques de recharge électrique. Un chiffre qui a bien gonflé depuis, selon le baromètre de l'Avere. D'après ce dernier, nous ne serions ainsi plus très loin des 200 000 bornes, avec, au 30 avril 2026, 194 996 bornes de recharge publiques recensées.
46% de ces bornes sont installées au niveau de commerces, quand 32% des autres elles sont présentes au niveau des parkings. Pour le reste, on les retrouve au niveau de la voirie (13%), des entreprises (3%) et des autoroutes (2%). La qualité de ce réseau est aussi à la hausse, puisqu'à la fin du mois dernier, 12% des bornes de recharge affichaient une puissance de plus de 150 kW (et 7% une puissance comprise entre 50 et 150 kW).
La disponibilité des bornes, un problème qui persiste
Petit bémol à ce constat, on peut tout de même noter que le rythme d'installation de ces bornes de charge a tendance à ralentir dernièrement. Entre le 1er janvier et le 30 avril 2026, on compte ainsi 9 495 nouveaux points de recharge installées, contre plus de 13 000 pour la même période l'année précédente.
Et puis, il reste aussi encore la question du problème de la disponibilité. Au moins d'avril dernier, 9% de ces bornes avaient été indisponibles plus de 7 jours consécutifs (ce qui est le pire chiffre à ce jour jamais enregistré dans le domaine). Par ailleurs, seules 66% de ces bornes ont affiché un taux de disponibilité de 99%. Un axe sur lequel travailler ?