Sur le plan industriel, Stellantis compte produire moins, mais mieux. En Europe, le groupe va réduire sa capacité de production de plus de 800 000 véhicules par an, pour que ses usines tournent à 80 % de leur capacité contre 60 % aujourd'hui, un niveau bien plus rentable pour lui, qui lui évitera la banqueroute. L'Amérique du Nord, elle, est désormais la région prioritaire, puisque 60 % des 36 milliards d'euros dédiés aux marques et aux produits y seront investis, avec une hausse de 35 % des volumes de ventes attendue d'ici 2030.