Le détail qui pique : le partenariat avec Amazon, signé en grande pompe en 2022 autour de la plateforme SmartCockpit, s'est essoufflé l'an dernier. Stellantis n'a pas commenté cet abandon. Microsoft prend donc le relais, mais le schéma reste identique : un géant tech fournit l'infrastructure, Stellantis fournit les voitures.

Et la liste ne s'arrête pas là. En février 2025, le constructeur a élargi son accord avec Mistral AI pour un assistant vocal embarqué et l'optimisation de la production. À l'automne 2025, c'est avec NVIDIA, Uber et Foxconn qu'il a lancé un projet de robotaxis. Quatre alliances tech majeures en moins de 18 mois.

Le contexte explique l'urgence. Les constructeurs chinois accélèrent sur le logiciel embarqué et les fonctions connectées. Les constructeurs historiques, eux, peinent à maîtriser seuls la couche logicielle de leurs véhicules. Ned Curic, directeur de l'ingénierie chez Stellantis, assume la démarche. Le groupe veut « accélérer son élan IA à l'échelle de l'entreprise », écrit-il dans le communiqué commun.

La stratégie a sa logique : chaque partenaire apporte une brique spécifique. Mistral pour les modèles de langage, Microsoft pour le cloud et la cybersécurité, NVIDIA pour le calcul embarqué. Mais elle expose aussi une dépendance structurelle. Si Amazon a pu être remplacé du jour au lendemain, rien ne garantit que Microsoft ne subira pas le même sort.

Reste la question que personne ne pose dans les communiqués : combien de partenariats tech faut-il empiler avant de savoir faire du logiciel soi-même ?