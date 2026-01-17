Donald Trump fait remonter les plaintes des électeurs sur leurs factures d'électricité qui augmentent, puisque les centres de données IA dévorent l'énergie et que les riverains protestent. Il publie sur Truth Social que son administration pousse les géants tech à s'engager, avec Microsoft en tête. « Mon équipe travaille avec eux, ils s'ajustent cette semaine pour protéger les Américains », écrit-il.

Brad Smith a réagi sans délai et détaillé un plan dans lequel il défend le géant de Redmond. Microsoft paie des infrastructures locales, embauche sur place et partage l'énergie en surplus. Pas convaincant. Les réactions en ligne raillent cette démarche, car les dépenses continuent de croître, et les investisseurs doutent que ces centres rapportent avant longtemps.

Il presse les autres entreprises technologiques de contribuer à l'électricité, alors que les midterms (les élections de mi-mandat) approchent et que les tensions locales grondent. Microsoft implante ces installations partout aux États-Unis, et chacun de ces projets déclenche des débats sur l'eau, le courant et le bruit, et les mots du POTUS secouent les cours à chaque fois.