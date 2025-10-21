Et les chiffres donnent le vertige. Selon le département américain de l'Énergie, le prix moyen de l'électricité résidentielle a bondi de 7 % en un an, et de 32 % en cinq ans outre-Atlantique. Une hausse directement attribuée à l'IA. Car en 2023, les data centers consommaient environ 4 % de l'électricité du pays, une part qui devrait tripler pour atteindre 12 % en 2028, selon les projections officielles.