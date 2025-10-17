1min.ai ne se limite pas à un simple chatbot. L’application réunit plusieurs outils d’intelligence artificielle dans un tableau de bord clair et fluide. Vous pouvez y rédiger des articles, générer des visuels, créer des vidéos, transcrire un fichier audio ou même concevoir des campagnes marketing sans jongler entre plusieurs sites.

Chaque modèle (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, etc.) peut être sélectionné selon votre besoin : rédaction, code, création graphique ou résumé de texte. L’outil intègre également un générateur d’images, un convertisseur audio/texte, et un éditeur vidéo IA. Bref, une véritable boîte à outils créative qui simplifie votre quotidien professionnel ou personnel.