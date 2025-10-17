Vous rêvez de faire des économies sur vos abonnements IA préférés ? 1min.ai a la solution avec une offre à seulement 39,99 $ (environ 37 €), et à vie. On vous explique comment en profiter !
L’abonnement 1min.ai Lifetime permet d’accéder en illimité à des IA majeures comme ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini ou encore DALL-E depuis une seule interface. L’offre, disponible pour une durée limitée, coûte 39,99 $ à vie : bien moins que les dizaines d’euros facturés chaque mois par les services séparés. En clair, c’est le bon moment pour s’équiper d’un outil complet à prix fixe avant que le tarif n’augmente.
Trois raisons de craquer pour 1min.ai
- Tout-en-un pratique : une seule interface pour tous vos usages IA (texte, image, audio, vidéo).
- Achat unique : payez une fois, utilisez à vie sans abonnement mensuel.
- Compatibilité totale : accessible sur navigateur, ordinateur et mobile.
L’assistant ultime pour tout créer plus vite
1min.ai ne se limite pas à un simple chatbot. L’application réunit plusieurs outils d’intelligence artificielle dans un tableau de bord clair et fluide. Vous pouvez y rédiger des articles, générer des visuels, créer des vidéos, transcrire un fichier audio ou même concevoir des campagnes marketing sans jongler entre plusieurs sites.
Chaque modèle (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, etc.) peut être sélectionné selon votre besoin : rédaction, code, création graphique ou résumé de texte. L’outil intègre également un générateur d’images, un convertisseur audio/texte, et un éditeur vidéo IA. Bref, une véritable boîte à outils créative qui simplifie votre quotidien professionnel ou personnel.
Un prix dérisoire face aux abonnements classiques
Habituellement, un abonnement à ChatGPT Plus coûte 20 $ par mois, Midjourney 10 $, et Gemini Advanced 20 $. Soit plus de 600 $ par an si vous souhaitez combiner ces services. Avec 1min.ai, vous ne payez qu’un unique paiement de 39,99 $ à vie, soit plus de 90 % d’économie.
Cette offre inclut 1 000 000 de crédits mensuels, des mises à jour gratuites, et même un bonus de crédits quotidiens pour les utilisateurs réguliers. L’accès est immédiat après inscription, sans frais cachés, et le tout est compatible avec Windows, macOS et Android.
Attention toutefois, cette promotion “à vie” est limitée dans le temps : dès que le quota de licences sera atteint, le prix repassera au tarif standard.
✅ Notre avis sur 1min.ai
1min.ai réussit le pari de centraliser toutes les IA puissantes du moment dans une seule interface ergonomique. Pour un paiement unique équivalent à un mois d’abonnement chez ses concurrents, c’est une solution durable, économique et polyvalente. Une offre à vie rare, idéale pour les créateurs, étudiants ou professionnels souhaitant exploiter la puissance de l’IA sans multiplier les abonnements.