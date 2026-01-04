Quelque soit du côté de la balance vers lequel on penche, il n'en reste pas moins que l’assistant Copilot s’incruste désormais « dans quasiment tous ses produits, qu’on le veuille ou non », reconnaît-on sur Windows Central. Cette omniprésence irrite, car les avantages concrets semblent flous pour l’utilisateur ordinaire. Les partisans de l'intelligence artificielle, comme Sam Altman d'OpenAI, affirment depuis des années que l'IA sera capable de guérir le cancer ou de résoudre les problèmes de propulsion interstellaire. Aucun de ces résultats « positifs » ne s'est réalisé. Ce qui est certain, c’est l’impact souvent décrit dans les médias. L’IA « bouleverse rapidement les emplois de début de carrière ». Elle aggrave aussi les pénuries de composants comme la DRAM, car les besoins en puissance de calcul rendent les technologies de base inaccessibles aux consommateurs. Ce qui renchérit le prix des ordinateurs.

On voit aussi émerger une autre hypothèse. Pour les actionnaires, l’automatisation servirait d’abord à supprimer des postes. Les profits iraient ensuite grossir les comptes de Wall Street. L'article de Windows Central précise : « Pour les parties prenantes, les "points positifs" devraient généralement se résumer à l'automatisation des tâches qui supprimeront des emplois, au profit direct de Wall Street ». Cette perspective économique contredit directement le discours de Satya Nadella sur l’amplification des capacités individuelles. Alors, quand le PDG souhaite que la société « passe à autre chose » que les questions d’« ingérence », beaucoup y voient un déni des conséquences sociales et économiques actuelles.

La réaction s’organise alors en ligne. Le hashtag #Microslop donne un nom à cette colère et la rend visible. Il montre que les utilisateurs refusent une narration imposée sans leur consentement. Le terme devient viral sur X, Reddit, Facebook et d’autres plateformes. Il symbolise le fossé entre les espoirs des géants de la tech et les véritables souhaits des consommateurs. L’IA est devenue le point focal de tous les problèmes de notre système économique, et illustre l'absurde pouvoir dont jouissent désormais les géants de la tech.

S'il fallait encore le démontrer, le message du PDG de Microsoft ne passe pas auprès des utilisateurs. On comprend à travers le bad buzz « Microslop » que les utilisateurs refusent en bloc la stratégie de Satya Nadella. Mais alors, pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux à utiliser Copilot, par exemple, qui atteind, selon la firme, 400 millions d’utilisateurs ? La question est ouverte.