Les fonctions de back-office, la gestion des risques et la conformité réglementaire sont dans le viseur. Autrement dit, tout ce qui s'exécute loin des guichets, dans les entrailles administratives où les humains passent leurs journées à remplir des tableurs et vérifier des documents. Morgan Stanley promet des gains d'efficacité de 30%, chiffre qui fait saliver les directions financières. L'automatisation ne fait pas dans la demi-mesure : ABN Amro prévoit de se séparer d'un cinquième de son personnel d'ici 2028, tandis que le patron de Société Générale a déclaré que « rien n'est sacré ».

Cette vague traverse aussi l'Atlantique. Goldman Sachs a prévenu ses employés américains en octobre dernier qu'un gel des embauches et des suppressions de postes s'amorçaient jusqu'à la fin 2025, dans le cadre d'une offensive baptisée « OneGS 3.0 ». La cible ? Tout ce qui peut être numérisé, de l'intégration client aux rapports réglementaires. Les banques ferment aussi des agences physiques en série, un mouvement déjà entamé bien avant l'ère de l'IA générative, mais que les algorithmes accélèrent désormais.