Les grands pontes de la tech sont d'accord sur une chose : l'avenir semble être au chômage. Et ce à cause de l'IA. La prédiction leur semble si assurée qu'un Elon Musk croit que l'on travaillera à l'avenir pour le plaisir. Mais pour que la société fonctionne, il faudra bien que des gens payent des impôts. Et si ça ne sera pas les travailleurs, ça pourrait bien être les robots, si l'on en croit Bill Gates !

« À l'heure actuelle, un travailleur humain qui effectue, disons, 50 000 dollars de travail dans une usine, ce revenu est imposé, et vous payez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, etc. Si un robot vient faire la même chose, on pourrait penser que nous imposerions le robot à un niveau similaire » a-t-il pu affirmer.