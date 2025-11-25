Notre monde du travail va-t-il être totalement chamboulé par l'intelligence artificielle ? Bill Gates le pense, au point qu'il considère que nos remplaçants robotiques devraient payer des taxes !
Parmi les grands prophètes de la révolution mondiale qui sera apportée par l'intelligence artificielle, on retrouve Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Le milliardaire a plusieurs fois ces derniers temps sorti des déclarations quasi apocalyptiques, comme celle indiquant que nous ne serons plus bons à rien à l'avenir, notre destin étant d'être remplacés par les IA partout. Résultat, pour que nos sociétés puissent tout de même vivre, l'homme a une solution intéressante !
Les IA vont aussi devoir participer au budget national
Les grands pontes de la tech sont d'accord sur une chose : l'avenir semble être au chômage. Et ce à cause de l'IA. La prédiction leur semble si assurée qu'un Elon Musk croit que l'on travaillera à l'avenir pour le plaisir. Mais pour que la société fonctionne, il faudra bien que des gens payent des impôts. Et si ça ne sera pas les travailleurs, ça pourrait bien être les robots, si l'on en croit Bill Gates !
« À l'heure actuelle, un travailleur humain qui effectue, disons, 50 000 dollars de travail dans une usine, ce revenu est imposé, et vous payez l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, etc. Si un robot vient faire la même chose, on pourrait penser que nous imposerions le robot à un niveau similaire » a-t-il pu affirmer.
Vers une nécessaire taxation si l'emploi venait à disparaître ?
Une citation d'autant plus intéressante qu'elle a été déterrée d'une intervention de Bill Gates à l'occasion du World Economic Forum de 2017. Un peu moins d'une décennie plus tard, cette idée n'a jamais été aussi actuelle, surtout que l'automatisation s'accélère dans des pays comme la Chine, et que les géants de la tech avancent vite sur la robotisation, que ce soit en Chine, ou aux États-Unis.
Même s'il s'agit encore d'une simple idée, il apparaît que si les IA sont bien destinées dans les prochaines décennies à effectuer la majorité des tâches faites par les humains, il sera nécessaire que le produit de ce travail soit distribué à la société, d'une manière ou d'une autre. À moins de vouloir laisser l'offre submerger une demande continuellement plus faible.