L'intelligence artificielle (IA) et les robots vont rendre tout le monde riche et le travail optionnel dans 10 ou 20 ans. Voilà la nouvelle déclaration tonitruante d'Elon Musk. Faut-il lui faire confiance ?
Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, les entreprises de la tech nous vendent une technologie qui va chambouler le monde du travail. Même son de cloche pour ceux qui développent des robots humanoïdes : ceux-ci vont non seulement réaliser nos corvées à notre place, ils vont aussi remplacer les travailleurs qui évoluent dans des conditions difficiles. Si pour l'heure, on a du mal à voir ces promesses se concrétiser, Elon Musk, lui, est persuadé que ces technologies vont changer le monde… en bien.
Le travail bientôt « optionnel »
« Ma prédiction, c'est que le travail deviendra optionnel. Peut-être dans 10 ou 20 ans », a expliqué le milliardaire lors d'un forum d'investissement américano-saoudien, avec Jensen Huang, patron de NVIDIA, à ses côtés. « Ce sera comme faire du sport ou jouer à un jeu vidéo. Si tu veux travailler, tu pourras, de la même manière que tu peux aller au magasin acheter des légumes, ou choisir d’en faire pousser dans ton jardin », a-t-il poursuivi.
Des propos qui sonnent assez avant-gardiste, d'autant plus que le patron de SpaceX et de Tesla a poussé le concept encore plus loin. Selon lui, si l'IA et la robotique continuent de progresser, alors l'argent deviendra « un concept moins pertinent, même secondaire », au point d'« éliminer réellement la pauvreté ».
« En réalité, il n'existe qu'un seul moyen de rendre tout le monde riche : l'IA et la robotique », a-t-il lancé.
Des promesses, encore des promesses…
Ce n'est pas la première fois que Musk tient de tels propos. Mais il est aussi important de prendre le contexte en compte : cette déclaration a été réalisée alors que xAI et NVIDIA viennent justement d'annoncer un nouveau partenariat majeur pour implanter un data center en Arabie Saoudite. Si le montant n'a pas été dévoilé, on sait que les sommes colossales déployées dans l'intelligence artificielle font beaucoup jaser.
De même, l'entrepreneur a récemment recentré la stratégie de Tesla sur l'IA et la robotique, alors que son activité automobile a connu quelques remous. Il faut, bien entendu, justifier ces décisions.
Surtout, Musk est un habitué des promesses douteuses. À en croire ses paroles au fil des années, des millions de Tesla autonomes devraient déjà être en circulation, tandis que l'humanité aurait déjà commencé à coloniser Mars. Concernant la fin de la pauvreté, il s'agirait effectivement d'un bénéfice incroyable de la technologie, mais il est difficile d'y croire venant d'un multimilliardaire réputé pour être très exigeant, voire tyrannique, avec ses employés. D'autant plus dans un monde où la productivité est sacralisée.
