Depuis la sortie de ChatGPT fin 2022, les entreprises de la tech nous vendent une technologie qui va chambouler le monde du travail. Même son de cloche pour ceux qui développent des robots humanoïdes : ceux-ci vont non seulement réaliser nos corvées à notre place, ils vont aussi remplacer les travailleurs qui évoluent dans des conditions difficiles. Si pour l'heure, on a du mal à voir ces promesses se concrétiser, Elon Musk, lui, est persuadé que ces technologies vont changer le monde… en bien.