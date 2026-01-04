Nadella pose un constat sans appel : le monde de la tech sature sous le « slop ». Ce terme peu flatteur désigne ces contenus générés au kilomètre, sans âme ni utilité, qui inondent le web. Pour le dirigeant, l'époque où l'on s'émerveillait devant un poème écrit par ChatGPT est révolue. Microsoft exige désormais un pivot radical vers des « systèmes » et des « agents » capables d'actions concrètes.​

Ce virage n'est pas une simple suggestion technique. Nadella avoue être « hanté » par la possibilité que Microsoft disparaisse s'il rate cette marche. Il exhorte ses équipes et l'industrie à dépasser les simples modèles de langage pour construire des architectures complexes. L'objectif ? Remplacer le bavardage artificiel par une véritable utilité économique. Cette prise de position fait écho aux craintes internes d'un géant qui se disait récemment prêt à tout arrêter en cas de péril critique pour l'humanité.