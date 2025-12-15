Voilà une posture qui détonne dans la Silicon Valley. Alors que les concurrents accélèrent pour atteindre la sacro-sainte « intelligence artificielle générale », Microsoft se positionne en élève responsable, prêt à appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Mustafa Suleyman insiste : la société ne développera pas un système qui pourrait lui échapper. L'objectif serait de créer une « superintelligence humaniste », dont l'assistant Copilot serait la première incarnation, un outil au service de l'humain, pas son remplaçant.

Cette belle déclaration de principes semble toutefois presque contradictoire. N'oublions pas que Microsoft est aussi l'un des plus grands mécènes de cette technologie, avec des dizaines de milliards de dollars investis dans ses infrastructures et son partenariat stratégique avec OpenAI. Un jeu d'équilibriste fascinant, où l'on pousse l'accélérateur à fond tout en assurant garder la main sur le frein.