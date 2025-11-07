Sur le papier, le plan de Microsoft a tout pour plaire. Suleyman nous dessine les contours d’une intelligence artificielle qui obéirait à trois nouvelles lois de la robotique, version 2025. Premièrement, pas question qu’elle puisse s’améliorer toute seule à l’infini. Deuxièmement, elle ne doit jamais se fixer ses propres buts. Enfin, et c’est le plus croustillant, elle devra toujours nous parler dans un langage que nous, pauvres humains, pouvons comprendre. Finis les dialogues obscurs entre machines dans leur jargon mathématique indéchiffrable.​

Pour y parvenir, Microsoft se dit prêt à un sacrifice : brider volontairement les performances de ses modèles. « Nous allons renoncer à l’efficacité », clame Suleyman, pour être absolument certains de garder le contrôle. C’est un discours qui détonne dans la Silicon Valley, où chaque pourcent de performance supplémentaire sur les benchmarks est célébré comme une victoire. En choisissant cette voie, Microsoft semble vouloir nous rassurer : non, Skynet n’est pas pour demain, du moins, pas si ça vient de chez eux.