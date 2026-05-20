Sera-ce la Dolce vita à Pomigliano d'Arco, près de Naples, pour Stellantis ? Sur l'entrée de gamme électrique, Citroën, Opel et Peugeot avaient baissé pavillon, mais le créneau redevient stratégique depuis que Renault y a placé sa nouvelle Twingo E-Tech sous la barre des 20 000 euros et que Volkswagen prépare aussi son retour avec l'ID.Polo à moins de 25 000 euros puis l'ID.EVERY1 sous 20 000 en 2027.

Il était temps de réagir pour Stellantis, qui officialise donc son projet E-Car, dont le « E » renvoie à Européen, Émotionnel, Électrique et Écologique. À Pomigliano, la Fiat Pandina quittera les chaînes en 2028. Du côté de Citroën, on cherchera à combler le trou entre l'Ami et la C3. Pour le prix, il faudra patienter, car Stellantis n'a pas lâché le moindre chiffre officiel. Mais selon certaines rumeurs, on se situerait toutefois autour des 15 000 euros avant aides, voire un peu moins. À titre de comparaison, la C3 électrique démarre aujourd'hui à 19 990 euros avec 200 km d'autonomie. Quant aux concepts Fiat et Citroën préfigurant l'E-Car, Stellantis les présentera en octobre au Mondial de Paris.