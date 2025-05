Nmut

Mouais. Mais le but de ce communiqué, c’est de rassurer les actionnaires et de se refaire une bonne image après le ralentissement des ventes. Les américains aiment toujours les V8 qui glougloute, on leur en donne même si au niveau mondial ça ne sera que quelques pouièmes des ventes.

Tavares n’aimait pas non plus les électriques, mais la pression chinoise et l’anticipation des législations l’obligeait à y venir rapidement. Je pense que les politiques changeant (avec des promesses de soutient) et le public frileux sont plus la raison de cette évolution stratégique à plus court terme.

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: V6 développés avec Ford

Je ne connaissais pas, tu as des datails? Je ne connais que le PRV Peugeot Renault Volvo (ah, ma Xantia activa2, quel bonheur! ).

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: pas dans des conditions réelles

??? Après pas mal de km, j’ai bien aimé le Ford 1.0 eco boost, le Renault 1.2 tce ou le PSA 1.6 puretech (celui qui est fiable… ). Conso très raisonnable, bon couple à bas régime, puissance suffisante, très bon agrément de conduite. Il n’y a que le bruit dans les véhicules bas de gamme qui n’est pas très agréable.

Tu leurs reproches quoi à ce type de moteurs?

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: Jeep et Fiat n’apporte pas une plus-value en qualité

C’est clair.

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: La famille Peugeot a refusé frileusement il y a une quinzaine d’années une fusion avec BMW

Fusion? Acquisition plutôt… Pas sûr que PSA y aurait gagné quoique ce soit. Et quand on voit ce que BMW a imposé sur les THP, ça fait un peu peur. La fiabilité n’est plus vraiment leur point fort…

Déjà l’association avec DongFeng a failli tourner à la catastrophe. Je bossais à l’époque pour un équipementier, ça sentait très fortement le sapin dans pas mal de branches.