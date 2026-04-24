Dès la fin de l'année 2026, il ne sera plus possible de construire un logement neuf avec une chaudière à gaz.

À partir du 1er septembre 2026, MaPrimeRénov' ne pourra plus subventionner les rénovations d'ampleur dans les maisons individuelles si celles-ci prévoient de conserver un chauffage au gaz à l'issue des travaux. Dans le parc social, l'éco-PLS ne financera plus aucune nouvelle installation au gaz à compter du 1er janvier 2027. Le gouvernement vise 1 million de pompes à chaleur installées par an d'ici 2030, contre environ 179 000 PAC air-eau vendues en 2025.

Les petits professionnels sont également concernés par ce plan. L'appel à projets DECARB FLASF finance l'électrification des entreprises artisanales avec une enveloppe de 16 millions d'euros. Bpifrance ouvre dès le 1er mai le prêt « Action élec ta boite » pour financer les équipements électriques des artisans, remboursable entre trois et sept ans, avec possibilité de deux ans de différé. Le plan cible particulièrement les fours à pain, dont un quart fonctionnent encore au gaz ou au fioul, mais aussi les chaudières industrielles, les tracteurs, les petits navires, en passant par les engins de chantier. Pour les poids lourds, les aides à l'achat des tracteurs routiers électriques passent de 60 000 à plus de 100 000 euros à partir du 1er juin 2026.