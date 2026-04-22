Pour éviter d'en arriver à des ruptures d'approvisionnement, Bruxelles veut que les pays européens cessent de gérer chacun dans leur coin leurs réserves d'énergie. L'idée est de coordonner ensemble le remplissage des stocks de gaz, envisager des libérations communes de réserves pétrolières si nécessaire, et garantir que le kérosène pour les avions et le diesel circulent sans accroc partout en Europe. Pour piloter tout ça, un nouvel outil de suivi baptisé Fuel Observatory sera créé. Il aura pour mission de dresser en temps réel une carte de l'offre disponible, de repérer des sources d'approvisionnement alternatives et de s'assurer que les carburants sont distribués là où on en a besoin.