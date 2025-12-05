Cette décision ne tombe pas du ciel par hasard. Alors que l'opposition dénonçait avec véhémence une nouvelle « folie normative » susceptible d'écraser les petits propriétaires, l'exécutif a choisi de désamorcer la bombe. Le ministre délégué Roland Lescure jure pourtant que ce changement de calendrier n'est pas un recul face aux critiques, mais une simple volonté d'apporter de la « souplesse » aux ménages. Une manière élégante de dire que le calendrier initial était peut-être un peu trop ambitieux pour le portefeuille des Français.

Il faut d'ailleurs tordre le cou à une idée reçue tenace concernant ce fameux boîtier. Si le terme « connecté » revient souvent, la loi se montre bien moins exigeante que les vendeurs d'électronique. Vous n'aurez pas besoin d'installer un gadget futuriste pilotable depuis le bout du monde. Un simple thermostat capable de programmer la température pièce par pièce suffit amplement à satisfaire l'administration. L'objectif reste pragmatique : arrêter de chauffer la chambre d'amis vide ou le salon à trois heures du matin.