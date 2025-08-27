Le ministère de l'Économie a officialisé la modification du DPE, qui entrera en vigueur début 2026. Un simple changement de coefficient pourrait bouleverser l'immobilier français. À partir du 1er janvier prochain, le calcul du diagnostic de performance énergétique va en effet considérablement avantager les logements chauffés à l'électricité. La révision technique, entérinée par le gouvernement fin août, promet de sortir près d'un million de biens du statut de « passoire énergétique ».