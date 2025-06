lepef32

Allez plutôt que de supprimer cette slperie rendons là infalsifiable … Tout va bien.

Pour info une large étude dispo là:

sur données réelles aboutie à la conclusion que le DPE calcule une consommation théorique de 83 kWh/m²/an pour les logements classés A/B, et de 548 kWh/m²/an pour les logements classés G (soit +560 %) En réalité, l’écart observé entre ces mêmes catégories n’est que de +86 %, basé sur des données bancaires de 178 110 ménages …

(il y a bien sur un double facteur en jeux : les habitants des maisons mal isolées tiennent une température plus basse qu’ils ne le souhaiteraient dans leur logement, tandis qu’a l’inverse ceux des logements très bien isolés vont tenir une température plus haute que les classiques 19-20°C, m’enfin quand à expliquer un tel ecart avec les données reelles …

On est sur un sujet hautement idéologique il plus que probable que ces 560 % avaient été calculé par des gens un peu trop « dans l’air du temps » et qu’ils ont produit ce que l’Etat leur demandait pour backer sa nouvelle intrusion dans la propriété privé plutot qu’autre chose…