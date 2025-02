Au-delà de la cybersécurité, les chercheurs explorent d'autres applications des SDMQR. En plus de la vérification des liens, cette technologie pourrait remplacer les codes-barres traditionnels UPC utilisés sur les emballages de produits. Les QR codes sont déjà privilégiés par certaines entreprises pour leur robustesse et leur capacité à contenir plus d'informations sur une surface réduite.

Le SDMQR pourrait aussi introduire de nouvelles possibilités. Il intégrerait la couleur pour stocker davantage de données et rediriger vers plusieurs destinations. Un même code pourrait ainsi mener à différentes pages selon le contexte de l'utilisateur. Il faciliterait, par exemple, l'accès à des informations localisées ou personnalisées.

Des tests sont en cours pour évaluer la faisabilité industrielle du SDMQR. Une subvention I-Corps de la National Science Foundation a été obtenue. Elle permet d'étudier les intérêts du marché et d'identifier les entreprises susceptibles d'adopter cette technologie. Selon Gaurav Sharma, plusieurs industriels cherchent déjà à se détourner du code-barre traditionnel au profit de solutions plus flexibles et sécurisées.

Bien sûr, tout n'est qu'à l'étape de l'évaluation, mais tout porte à croire que le QR code SDMQR pourrait se faire un nom dans le domaine de l'identification produit. Encore faut-il que les besoins du marché l'intérêt des entreprises suivent. Mais ne dit-on pas qu'il faut laisser sa chance au produit ?