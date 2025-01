Cette notation repose sur deux grands piliers : la réparabilité et la fiabilité. Le premier évalue la documentation technique, la facilité de démontage et l'accès aux pièces détachées, ainsi que leur prix. Le second examine la résistance à l'usure, l'entretien et les garanties. On peut le voir comme un système complet devant nous aider à faire un choix éclairé.