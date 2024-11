Depuis fin 2023, les Français peuvent bénéficier d'une aide substantielle, pouvant aller de 260 à 624 euros selon la superficie et le type de chauffage. Dans quel but ? Celui de s'équiper de thermostats intelligents, permettant de piloter à distance la température de leur domicile, et donc de faire des économies d'argent, et d'énergie. Mais ce dispositif, qui devait initialement s'éteindre fin 2024 et avait encore une chance d'être prolongé au-delà de cette année, pourrait bien être stoppé plus tôt que prévu.