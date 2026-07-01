Trouver un ventilateur quand le mercure atteint des sommets relève parfois de l'exploit. Lidl l’a bien compris et remet une pièce dans la machine ce jeudi 2 juillet, avec une grande vente nationale dédiée aux appareils anti-chaleur. Selon RMC, plus de 200 000 produits devraient être répartis dans les magasins français de l’enseigne, soit un arrivage massif mais pas illimité.

Au programme : ventilateurs de table, mini-ventilateurs, modèles colonne, ventilateurs sans pales, rafraîchisseurs d’air et climatiseurs mobiles. Lidl remet donc en rayon une série de produits Tronic très recherchés en période de forte chaleur, au moment précis où les Français cherchent des solutions rapides avant une nouvelle hausse des températures attendue en fin de semaine.

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Des prix agressifs, mais des stocks plus que limités

L’enseigne joue évidemment la carte du prix. Le mini-ventilateur est annoncé à 3,99 euros, le ventilateur de table à 13,49 euros, tandis qu’un climatiseur mobile doit être proposé à 179 euros. Les membres Lidl Plus profiteront aussi de remises sur certains modèles, comme le ventilateur colonne à 14,99 euros au lieu de 19,99 euros, ou le ventilateur sans pales sur pied à 69 euros au lieu de 89 euros.

Mais il ne faudra pas trop traîner. Rapportés aux quelque 1 600 supermarchés Lidl en France, ces 200 000 appareils représentent environ 125 unités par magasin. Il n'y en aura clairement pas pour tout le monde.