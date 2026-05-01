Quand les températures grimpent, le simple ventilateur qui se contente de brasser de l'air chaud montre vite ses limites. Dreo part de ce constat pour tenter de percer un peu plus en France avec une nouvelle gamme de ventilateurs brumisateurs connectés. Présentés à la presse début avril, les TurboCool 765S et 516S entendent proposer une alternative intermédiaire entre le ventilateur classique et le climatiseur mobile, en misant sur un flux d'air puissant, une brumisation fine et un pilotage intelligent.

Une brume pensée pour un usage en intérieur

Au cœur de cette gamme, Dreo met en avant sa technologie TurboCool Ultra Mist. L'idée n'est pas de simplement ajouter un réservoir d'eau à un ventilateur, mais de combiner un atomiseur ultrasonique, un système de renfort de brume et des circuits séparés pour l'air et la diffusion d'humidité. L'objectif de la marque est d'éviter le principal défaut de ce type d'appareils, à savoir des gouttelettes trop lourdes qui finissent par mouiller votre peau ou, encore, maculer votre mobilier ou le sol au pied du ventilateur brumisateur.