Encore peu connue dans l’Hexagone, la marque chinoise Dreo commercialise deux ventilateurs brumisateurs connectés, les TurboCool 765S et 516S. Brume ultrafine, pilotage via application mobile, positionnement tarifaire agressif… Le fabricant entend profiter des beaux jours pour se faire une place au soleil sur le marché français.
Quand les températures grimpent, le simple ventilateur qui se contente de brasser de l'air chaud montre vite ses limites. Dreo part de ce constat pour tenter de percer un peu plus en France avec une nouvelle gamme de ventilateurs brumisateurs connectés. Présentés à la presse début avril, les TurboCool 765S et 516S entendent proposer une alternative intermédiaire entre le ventilateur classique et le climatiseur mobile, en misant sur un flux d'air puissant, une brumisation fine et un pilotage intelligent.
Une brume pensée pour un usage en intérieur
Au cœur de cette gamme, Dreo met en avant sa technologie TurboCool Ultra Mist. L'idée n'est pas de simplement ajouter un réservoir d'eau à un ventilateur, mais de combiner un atomiseur ultrasonique, un système de renfort de brume et des circuits séparés pour l'air et la diffusion d'humidité. L'objectif de la marque est d'éviter le principal défaut de ce type d'appareils, à savoir des gouttelettes trop lourdes qui finissent par mouiller votre peau ou, encore, maculer votre mobilier ou le sol au pied du ventilateur brumisateur.
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Le TurboCool 765S incarne la version la plus complète de la gamme. Dreo annonce un effet de refroidissement pouvant aller jusqu'à 6°C, un réservoir de 6 litres et jusqu'à 24 heures d'autonomie. L'appareil peut être utilisé comme ventilateur colonne (débit de 10 mètres/s), rafraîchisseur brumisateur ou humidificateur. Il se pilote depuis l'application maison, dispose d'un indicateur d'humidité RGB et promet un niveau sonore contenu, annoncé à partir de 20 dB.
Deux formats pour deux usages
Plus compact, le TurboCool 516S vise des usages plus ponctuels ou plus rapprochés, par exemple dans un bureau, une chambre ou sur la table de la cuisine. Il reprend la même logique de brumisation ultrafine, avec un débit d'air annoncé jusqu'à 8 m/s, un réservoir de 1,3 litre et possèderait jusqu'à 12 heures d'autonomie. Il serait capable de baisser la température de maximum 3°C. Là aussi, Dreo cherche à rafraîchir à courte distance sans saturer la pièce en humidité.
Côté prix, Dreo lance ses TurboCool 765S et 516S en France à 220 et 100 euros, avec une disponibilité immédiate chez plusieurs grandes enseignes, dont Amazon, Boulanger, Leroy Merlin et Fnac-Darty. La marque arrive aussi avec un ventilateur convertible pied/table (TurboPoly Fan 765S à 190€) et un climatiseur sans vidange manuelle, l'AC 318S, vendu à partir de 460 euros. Une façon de ne pas se limiter au seul créneau du ventilateur brumisateur.