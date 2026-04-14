La vraie nouveauté de ce tout nouveau produit signé Dyson se trouve dans ce changement d’usage. La marque explique que son nouvel appareil s’appuie sur 17 points de détection pour localiser la présence humaine et orienter automatiquement l’air purifié. Le ventilateur suit ensuite les déplacements dans la pièce, adapte son oscillation en temps réel et cesse ses mouvements lorsqu’aucun utilisateur n’est détecté, dans le but de limiter la dépense énergétique inutile.

Le communiqué insiste aussi sur l’absence de réglage manuel dans la plupart des cas. L’appareil est censé repérer la présence, cibler la personne concernée, puis ajuster sa projection d’air au fil des mouvements. Dyson ajoute qu’il peut tenir compte de plusieurs personnes dans une même pièce et répartir le flux d’air entre elles, plutôt que de continuer à souffler vers une zone vide. Sur le papier, l’approche cherche donc moins à ventiler plus fort qu’à ventiler plus précisément.

Cette promesse repose sur un système de vision embarqué que Dyson présente comme limité à la détection de présence. La marque précise qu’il n’identifie pas les personnes et que les images sont traitées directement dans l’appareil avant d’être supprimées, sans quitter le produit. C’est un point mis en avant pour répondre aux questions de respect de la vie privée, alors que ce type de détection visuelle devient plus fréquent dans les équipements domestiques.