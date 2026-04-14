Dyson présente le Find+Follow, un ventilateur purificateur capable de suivre l’utilisateur dans la pièce. La marque promet un flux d’air automatiquement dirigé vers la bonne personne, sans réglage manuel.
Il faut souvent choisir son camp avec un ventilateur : rester dans l’axe du flux d’air, ou accepter qu’une partie du souffle parte dans le vide. Dyson veut précisément corriger ce point avec son nouveau modèle baptisé Find+Follow. La marque, qui vient d’annoncer un ventilateur portable, présente ici un appareil pour la maison capable de détecter une présence humaine, de suivre les déplacements dans la pièce et d’ajuster son oscillation en continu pour maintenir le flux d’air dirigé vers la bonne personne. L’idée n’est donc pas d’augmenter simplement la puissance, mais de changer la manière dont l’air est envoyé dans un espace intérieur.
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Un ventilateur intelligent qui ne souffle plus à l’aveugle
La vraie nouveauté de ce tout nouveau produit signé Dyson se trouve dans ce changement d’usage. La marque explique que son nouvel appareil s’appuie sur 17 points de détection pour localiser la présence humaine et orienter automatiquement l’air purifié. Le ventilateur suit ensuite les déplacements dans la pièce, adapte son oscillation en temps réel et cesse ses mouvements lorsqu’aucun utilisateur n’est détecté, dans le but de limiter la dépense énergétique inutile.
Le communiqué insiste aussi sur l’absence de réglage manuel dans la plupart des cas. L’appareil est censé repérer la présence, cibler la personne concernée, puis ajuster sa projection d’air au fil des mouvements. Dyson ajoute qu’il peut tenir compte de plusieurs personnes dans une même pièce et répartir le flux d’air entre elles, plutôt que de continuer à souffler vers une zone vide. Sur le papier, l’approche cherche donc moins à ventiler plus fort qu’à ventiler plus précisément.
Cette promesse repose sur un système de vision embarqué que Dyson présente comme limité à la détection de présence. La marque précise qu’il n’identifie pas les personnes et que les images sont traitées directement dans l’appareil avant d’être supprimées, sans quitter le produit. C’est un point mis en avant pour répondre aux questions de respect de la vie privée, alors que ce type de détection visuelle devient plus fréquent dans les équipements domestiques.
Dyson ajoute la purification et la surveillance des polluants à cette logique de confort
Au-delà du suivi de l’utilisateur, Dyson présente le Find+Follow comme un ventilateur purificateur complet. L’appareil embarque un filtre HEPA H13 hermétique, annoncé comme capable de capter 99,95 % des particules jusqu’à 0,1 micron, ainsi qu’un second filtre enrichi en carbonate de potassium. Selon la marque, celui-ci peut adsorber jusqu’à 50 % de dioxyde d’azote supplémentaire, un polluant qui peut notamment provenir de la cuisson ou d’appareils à gaz.
Le produit surveille également plusieurs polluants intérieurs, dont les particules fines, les composés organiques volatils, le dioxyde d’azote et le formaldéhyde. Dyson explique que ses performances s’ajustent automatiquement en fonction de ces mesures. Le ventilateur est aussi présenté comme un appareil pensé pour les usages quotidiens, avec trois promesses simples : rafraîchir rapidement, purifier l’air en continu et contribuer à éliminer les odeurs domestiques.
Le mode nuit est mis en avant avec un fonctionnement annoncé 50 % plus silencieux et une luminosité d’écran réduite. L’appareil pourra aussi être piloté depuis l’application de la marque. À ce stade, l’annonce repose donc surtout sur une idée forte : un ventilateur qui s’adapte à la position de l’utilisateur, plutôt que l’inverse.
Dyson annonce enfin une disponibilité à partir de juin 2026, sans communiquer encore de prix. Reste à voir, à l’usage, si cette promesse change réellement la donne dans une pièce de vie au quotidien.