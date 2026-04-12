Compact, rechargeable et pensé pour se porter autour du cou, se poser sur un bureau ou s'utiliser à la main, le HushJet Mini Cool vise clairement les usages du quotidien… et les épisodes de chaleur qui vont avec.
Le ventilateur portable n'est plus tout à fait un gadget, et Dyson entend bien le traiter comme un vrai produit de confort, voire comme un objet de désir. Avec le HushJet Mini Cool, la marque britannique applique sa recette habituelle (ingénierie soignée, compacité, design travaillé) à un format ultra-mobile de seulement 212 grammes. L'idée est de proposer un ventilateur personnel capable de suivre son propriétaire partout, dans les transports, au bureau, en vacances ou le temps d'un week-end dans un pays ensoleillé.
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Un mini ventilateur pensé pour bouger avec vous
Dans sa communication aux médias, Dyson martèle d'abord l'argument de la mobilité. Le HushJet Mini Cool peut se porter autour du cou, se tenir à la main ou se poser sur un support pour un usage plus sédentaire. Il promet jusqu'à six heures d'autonomie (batterie 5 000 mAh), pour une recharge complète en trois heures via son port USB Type-C.
C'est le petit accessoire que l'on pourra glisser dans un sac l'été venu, mais aussi laisser ostensiblement sur un bureau ou une bibliothèque. On comprend que Dyson ne vend pas un simple ventilateur d'appoint. Avec son design très affirmé, presque démonstratif, le HushJet Mini Cool se rêve en objet que l'on expose, à mille lieues du ventilateur premier prix que l'on cache dans un tiroir avant de le ressortir, faute de mieux, au premier coup de chaud.
Du souffle, sans la nuisance sonore ?
Sous ce petit format, Dyson met en avant dans son communiqué un moteur capable de tourner jusqu'à 65 000 tours par minute, avec un flux d'air annoncé jusqu'à 25 mètres par seconde. Cinq vitesses sont proposées, auxquelles s'ajoute un mode Boost pour les grosses chaleurs. Mais le véritable argument différenciant se situe sans doute ailleurs : la marque promet un niveau sonore mieux maîtrisé que celui de la plupart des ventilateurs portables, avec un travail particulier sur les fréquences aiguës et sur l'atténuation du bruit moteur (de 72,5 dBA en mode boost à 52 dBA à la plus petite vitesse de rotation).
Verdict cet été, quand il faudra juger sur pièces… et surtout à l’oreille. Une chose est sûre, en revanche, on est ici face à un accessoire de poche plus design que connecté, aucune compatibilité avec l’application mobile de la marque (MyDyson) n’étant mentionnée.
Disponible en France à partir de mi-mai au prix de 99 euros et en trois finitions (bleu cobalt, rouge cornaline ou rose poudré), le HushJet Mini Cool vise un public prêt à dépenser davantage pour un produit de confort compact, bien dessiné et plus ambitieux que les ventilateurs portables basiques qui pullulent déjà sur le marché. Mince… Quelqu'un a vu mon ventilateur USB ?