Du souffle, sans la nuisance sonore ?

Sous ce petit format, Dyson met en avant dans son communiqué un moteur capable de tourner jusqu'à 65 000 tours par minute, avec un flux d'air annoncé jusqu'à 25 mètres par seconde. Cinq vitesses sont proposées, auxquelles s'ajoute un mode Boost pour les grosses chaleurs. Mais le véritable argument différenciant se situe sans doute ailleurs : la marque promet un niveau sonore mieux maîtrisé que celui de la plupart des ventilateurs portables, avec un travail particulier sur les fréquences aiguës et sur l'atténuation du bruit moteur (de 72,5 dBA en mode boost à 52 dBA à la plus petite vitesse de rotation).

Verdict cet été, quand il faudra juger sur pièces… et surtout à l’oreille. Une chose est sûre, en revanche, on est ici face à un accessoire de poche plus design que connecté, aucune compatibilité avec l’application mobile de la marque (MyDyson) n’étant mentionnée.

Disponible en France à partir de mi-mai au prix de 99 euros et en trois finitions (bleu cobalt, rouge cornaline ou rose poudré), le HushJet Mini Cool vise un public prêt à dépenser davantage pour un produit de confort compact, bien dessiné et plus ambitieux que les ventilateurs portables basiques qui pullulent déjà sur le marché. Mince… Quelqu'un a vu mon ventilateur USB ?