L’un des choix techniques majeurs du PencilWash est l’absence totale de filtre. Contrairement aux laveurs de sols classiques, et à l'instar du Clean + Wash Hygiene, aucun élément ne retient les résidus susceptibles de favoriser les bactéries ou les mauvaises odeurs. Cette conception vise à limiter les blocages et à garantir des performances constantes dans le temps, tout en simplifiant l’entretien.

Côté capacité, l’appareil dispose d’un réservoir d’eau propre de 300 ml et d’un réservoir d’eau sale de 360 ml. Dyson annonce une couverture pouvant atteindre environ 100 à 110 m² selon le mode utilisé, soit l’équivalent d’un grand appartement familial. L’autonomie peut atteindre 30 minutes avec une seule charge, extensible grâce à une batterie interchangeable vendue séparément. Le temps de charge complet est estimé à 3,5 heures.

Il faut toutefois noter que le PencilWash ne remplace pas un aspirateur : il n’intègre aucun système d’aspiration ni de filtration. Il faudra un aspirateur balai en plus de cet appareil pour un nettoyage complet des déchets sur les sols, avant le lavage à l'eau et à la solution détergente.

Le Dyson PencilWash est disponible dès à présent au prix public conseillé de 349 euros.