Dyson dévoile le PencilWash, présenté comme son laveur de sols le plus fin et le plus léger à ce jour. Pensé pour les espaces restreints, il promet un nettoyage hygiénique uniquement à l’eau claire, dans un format compact de 2,2 kg.
Après le Dyson Clean + Wash Hygiene, déjà l'un des laveurs de sols les plus légers du moment, le constructeur britannique poursuit son entreprise de miniaturisation avec un nouvel appareil baptisé PencilWash. Ce modèle, qui reprend dans les grandes lignes le design et le format de l'aspirateur balai PencilVac, adopte un format ultrafin et une poignée réduite à 38 mm de diamètre, dans l’objectif de faciliter la prise en main et le rangement. L’appareil vise les foyers de petite et moyenne taille, qui pourront facilement intégrer ce laveur dans leur environnement. Mais le Dyson PencilWash n'est pas seulement une affaire de design, mais aussi de performances pour détacher les sols durs.
A peine plus de 2 kg sur la balance : c'est le laveur de sols le plus léger du moment
Avec 2,2 kg sur la balance, le PencilWash se positionne comme le laveur de sols le plus fin et le plus léger de la gamme. La majorité du poids étant concentrée dans la tête, le système d’autoportage permet de ne ressentir qu’environ 380 grammes à l’usage, soit l’équivalent d’un ballon de football standard. Couplée à une poignée ultrafine de 38 mm, cette architecture promet une grande maniabilité pour slalomer entre les meubles.
La tête diffère toutefois de celle du PencilVac. Exit les quatre cônes rotatifs : le PencilWash adopte un unique rouleau en microfibre haute densité, disposé dans une tête plus classique. Cette configuration peut offrir moins de motricité que des systèmes à rouleaux multiples tournant en sens opposés, mais elle permet de conserver un format compact. L’appareil peut par ailleurs s’allonger à plat jusqu’à 170°, afin de passer sous les meubles bas grâce à une hauteur limitée à 15 cm dans cette position￼.
Le rouleau, composé de 72 000 filaments par centimètre carré, tourne à 650 tours par minute. Les saletés sont extraites en continu tandis qu’un système d’humidification à huit points alimente le rouleau exclusivement en eau propre. Dyson insiste sur l’usage constant d’eau claire pour maintenir un niveau d’hygiène stable du début à la fin du nettoyage￼.
Un modèle sans filtre et sans aspiration, uniquement pensé pour le lavage
L’un des choix techniques majeurs du PencilWash est l’absence totale de filtre. Contrairement aux laveurs de sols classiques, et à l'instar du Clean + Wash Hygiene, aucun élément ne retient les résidus susceptibles de favoriser les bactéries ou les mauvaises odeurs. Cette conception vise à limiter les blocages et à garantir des performances constantes dans le temps, tout en simplifiant l’entretien.
Côté capacité, l’appareil dispose d’un réservoir d’eau propre de 300 ml et d’un réservoir d’eau sale de 360 ml. Dyson annonce une couverture pouvant atteindre environ 100 à 110 m² selon le mode utilisé, soit l’équivalent d’un grand appartement familial. L’autonomie peut atteindre 30 minutes avec une seule charge, extensible grâce à une batterie interchangeable vendue séparément. Le temps de charge complet est estimé à 3,5 heures.
Il faut toutefois noter que le PencilWash ne remplace pas un aspirateur : il n’intègre aucun système d’aspiration ni de filtration. Il faudra un aspirateur balai en plus de cet appareil pour un nettoyage complet des déchets sur les sols, avant le lavage à l'eau et à la solution détergente.
Le Dyson PencilWash est disponible dès à présent au prix public conseillé de 349 euros.