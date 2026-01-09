Le S9 Master inaugure également la technologie ThermoBlast, l’une des grandes nouveautés de Tineco sur ce CES. Celle-ci permet rojeter de l’eau chaude sous pression pour décoller les taches sèches ou grasses, tout en pénétrant plus profondément dans les joints. Le lavage à eau chaude reste présent, avec une température pouvant atteindre 52 °C, suffisante pour améliorer la dissolution des salissures du quotidien sans compromis sur la sécurité.

Une lumière verte à large angle (150°) éclaire le sol afin de révéler poussières et résidus invisibles à l’œil nu. L’aspirateur peut en outre s’utiliser complètement à plat, à 180°, ce qui facilite le nettoyage sous les lits, les canapés ou les meubles bas. La brosse a été pensée pour longer efficacement les murs, aussi bien sur les côtés qu’à l’avant, afin de limiter les zones oubliées.