Tineco était bien présent au CES 2026 de Las Vegas et a profité de sa venue pour nous présenter un aspirateur laveur qui détonne sur le marché, l'I7 Fold. Ce modèle ultra-compact semble conçu pour les petits appartements, ou tout simplement les utilisateurs souhaitant un aspirateur léger dans leur maison.
Les marques ne cessent de renouveler leurs gammes d'aspirateurs laveurs, mais se soucient assez peu de l'encombrement. Les modèles dévoilés récemment sont de plus en plus imposants et requièent une place important dans le logement. Dans une maison, cela ne pose pas vraiment de problème, mais difficile dans un appartement parisien ou dans un studio d'accueillir ces objets qui grignotent quelques précieux centimètres carré. Tineco semble vouloir rééquilibrer la balance. Plutôt que de viser uniquement les grandes surfaces familiales, la marque s’adresse aussi aux foyers urbains, souvent oubliés par les modèles premium. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’i7 Fold, un aspirateur laveur pensé pour s’adapter aux contraintes réelles des appartements.
Tineco i7 Fold : l'aspirateur laveur ultra-compact qui ne prend pas de place
Le Tineco i7 Fold se distingue d’abord par son format pliable, conçu pour réduire drastiquement l’encombrement une fois rangé. Une fois replié, l’appareil peut se glisser plus facilement dans un placard ou sous un meuble, un argument clé pour les logements où chaque centimètre compte.
Autre point fort mis en avant par Tineco : la légèreté. Le i7 Fold, avec un poids de 3,5 kg, est nettement plus maniable que les aspirateurs-laveurs traditionnels, ce qui facilite les passages rapides, les manœuvres dans les couloirs étroits ou autour des meubles. Nous avons pu nous en rendre compte sur le stand lors de notre prise en main. L'aspirateur est maniable, la poignée droite ne fait pas mal au poignet même après quelques minutes, et l'ensemble bénéficie d'une belle qualité de fabrication.
Côté nettoyage, le i7 Fold combine aspiration et lavage en un seul passage, avec une gestion intelligente de l’eau et de la puissance selon le type de sol. IIl dispose toujours de quatre modes de nettoyage pour éponger une flaque d'eau, ou aspirer plus fort les débris dans la maison. L'autonomie annoncée est de 30 minutes, une valeur plus limitée que la plupart des autres aspirateurs mais qui s'explique une nouvelle fois par le design compact de l'appareil. Tineco ne promet donc pas ici une machine de guerre, mais un outil adapté à la vie réelle pour les besoins du quotidien.
Tineco Floor One S9 Master : la puissance avant tout
Avec le Floor One S9 Master, Tineco change clairement de registre. Là où l’i7 Fold joue la carte de la compacité et de la discrétion, ce modèle mise avant tout sur la puissance et l’efficacité brute. Son moteur développe une aspiration annoncée à 23 000 Pa, soit davantage que les autres aspirateurs laveurs présentés récemment par la marque. Le design est un peu moins travaillé que les S9 Artist, mais la démarche est volontaire : le S9 Master s'adresse aux utilisateurs qui recherchent avant tout l'efficacité au détriment de l'esthétique.
Le S9 Master inaugure également la technologie ThermoBlast, l’une des grandes nouveautés de Tineco sur ce CES. Celle-ci permet rojeter de l’eau chaude sous pression pour décoller les taches sèches ou grasses, tout en pénétrant plus profondément dans les joints. Le lavage à eau chaude reste présent, avec une température pouvant atteindre 52 °C, suffisante pour améliorer la dissolution des salissures du quotidien sans compromis sur la sécurité.
Une lumière verte à large angle (150°) éclaire le sol afin de révéler poussières et résidus invisibles à l’œil nu. L’aspirateur peut en outre s’utiliser complètement à plat, à 180°, ce qui facilite le nettoyage sous les lits, les canapés ou les meubles bas. La brosse a été pensée pour longer efficacement les murs, aussi bien sur les côtés qu’à l’avant, afin de limiter les zones oubliées.
Pensé pour un usage intensif, le Floor One S9 Master peut atteindre jusqu’à une heure d’autonomie. Il profite également d’un système d’auto-nettoyage à l’eau et à l’air chaud, un point clé pour préserver l’hygiène de la brosse et éviter l’apparition de mauvaises odeurs après utilisation. Enfin, la brosse anti-enchevêtrement simplifie l’entretien en empêchant cheveux et poils d’animaux de s’accumuler, un détail loin d’être anodin au quotidien.
Les deux modèles devraient être disponibles au début du printemps 2026. On en connait pas encore les prix exacts de ces deux aspirateurs, mais il est certain qu'ils nous ont tapé dans l'oeil. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir si les promesses de la marque sont bien tenues.