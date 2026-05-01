C’est précisément sur ce terrain que Dreame entend se démarquer avec son nouveau modèle Z30 Pro Aqua. Un aspirateur sans fil qui promet de faire bien plus que simplement aspirer. La marque ne se contente pas d’améliorer une formule existante, puisqu’elle promet carrément de redéfinir les usages. Et sur le papier, l’ambition est de proposer un nettoyage complet, fluide et (presque) sans effort, en un seul passage.