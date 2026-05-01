Pour ce qui est de l’entretien de la maison, voilà quelques années maintenant que nous avons dit adieu à l’aspirateur d’un côté et la serpillière de l’autre. Place aux appareils hybrides, pensés pour simplifier (vraiment) le quotidien.
C’est précisément sur ce terrain que Dreame entend se démarquer avec son nouveau modèle Z30 Pro Aqua. Un aspirateur sans fil qui promet de faire bien plus que simplement aspirer. La marque ne se contente pas d’améliorer une formule existante, puisqu’elle promet carrément de redéfinir les usages. Et sur le papier, l’ambition est de proposer un nettoyage complet, fluide et (presque) sans effort, en un seul passage.
Un aspirateur qui aspire… Et qui lave aussi !
Depuis le temps, on connaît la promesse des aspirateurs laveurs : aspirer et nettoyer en même temps. Mais dans les faits, force est d’admettre que certains se contentent d’un simple passage humide assez superficiel. Ici, Dreame pousse le concept un peu plus loin.
Le Z30 Pro Aqua embarque pour cela un système baptisé AquaCycle 2.0, qui repose sur une mécanique en quatre temps, à savoir pulvérisation, raclage, brossage et (bien sûr) aspiration. Concrètement, l’appareil ne se contente pas d’humidifier le sol, il promet de travailler réellement la surface pour décoller les saletés, peu importe qu’elles soient sèches ou collantes.
Que l’on pense aux miettes du petit-déjeuner, aux herbes ramenées du jardin ou aux traces de jus renversé, tout est censé disparaître en un seul passage. Une promesse pour le moins séduisante pour celles et ceux qui veulent éviter les allers-retours entre aspirateur et serpillière, et qui souhaitent disposer d’un appareil 2-en-1 digne de ce nom.
Autre point intéressant, la gestion de l’eau repose sur un système à trois compartiments distincts, avec d’un côté l’eau propre, et de l’autre l’eau sale et les débris solides. Une séparation qui permet d’éviter de nettoyer… Avec de l’eau déjà sale, ce qui, soyons honnêtes, est un peu le minimum attendu sur ce type d’appareil.
Enfin, la station de base ne fait pas que recharger l’appareil, puisqu’à l’instar de ce qui se pratique déjà sur d’autres modèles, elle vient nettoyer automatiquement la brosse à l’eau claire, puis la sèche à l’air chaud (70°C). Un détail qui change tout au quotidien, surtout pour éviter les odeurs en plus de la corvée de nettoyage manuel. Un très bon point.
Une puissance d’aspiration qui tient la route
Si la partie lavage attire l’attention, l’aspiration reste évidemment le cœur du sujet. Et sur ce point, le nouveau Z30 Pro Aqua affiche des arguments solides.
Grâce à son moteur TurboMotor, l’appareil revendique une puissance allant jusqu’à 28 000 Pa. Concrètement, cela lui permet de capturer aussi bien les poussières fines que les débris plus imposants, sans oublier les poils de nos animaux domestiques, un point crucial là encore pour de nombreux foyers.
La technologie cyclonique intégrée permet quant à elle de maintenir une aspiration constante, en évitant que le filtre ne s’encrasse trop rapidement. C’est souvent là que les aspirateurs sans fil montrent leurs limites, mais Dreame promet avoir travaillé ce point avec sérieux.
Côté filtration, on retrouve un système en cinq couches capable de capturer jusqu’à 99,99 % des particules fines. Un argument non négligeable, notamment pour les personnes sensibles aux allergies.
Et parce qu’un bon aspirateur sans fil doit aussi tenir la distance, la batterie promet jusqu’à 90 minutes d’autonomie. De quoi couvrir jusqu’à 200 m² sans repasser par la case recharge selon le constructeur, soit un vrai plus pour les grandes surfaces.
Un design pensé pour éviter les contorsions (et les maux de dos)
C’est souvent dans les détails que l’expérience utilisateur se joue. Et sur ce terrain, le Z30 Pro Aqua tente de se démarquer avec une approche résolument pratique.
Son tube pliable à 90° permet d’aller chercher la poussière sous les meubles sans avoir à se pencher. Un petit confort qui, à l’usage, peut faire toute la différence, surtout lorsqu’il s’agit de nettoyer sous un lit ou un canapé.
La tête rotative à 180° vient compléter l’ensemble, en facilitant les mouvements dans les espaces étroits. Ajoutez à cela un éclairage CelesTect pour mieux repérer la poussière (oui, même celle qu’on préfère ignorer), et vous obtenez un appareil plutôt bien ARMé pour les recoins difficiles.
Dreame intègre également une technologie baptisée TangleCut, pensée pour éviter les cheveux emmêlés dans la brosse. Contrairement aux systèmes classiques, ici, des grattoirs motorisés coupent activement les cheveux et autres poils pendant l’aspiration. Une approche radicale, mais qui se veut efficace pour éviter la corvée de nettoyage à la main.
Enfin, l’ensemble des accessoires fournis permet évidemment de s’attaquer aussi bien aux sols durs qu’aux surfaces textiles, comme les tapis, les coussins ou les sièges de voiture.
Où ? Quand ? À quel prix ?
Avec ce Z30 Pro Aqua, Dreame ne se contente pas d’ajouter un modèle à son catalogue. La marque cherche clairement à imposer une nouvelle catégorie d’appareils hybrides, capables de remplacer plusieurs outils en un seul. Une chose est sûre : le ménage n’a jamais été aussi technologique.
Une stratégie assumée, comme le souligne Sean Chen, directeur général de Dreame en Europe de l’Ouest, qui évoque une volonté de « redéfinir la manière dont les individus interagissent avec leur espace de vie ».
Sur le papier, Dreame signe donc ici un appareil complet, ambitieux, et clairement dans l’air du temps. D’ores et déjà disponible en France, le Dreame Z30 Pro Aqua est proposé au prix de 599 €, avec une offre de lancement incluant une remise de 100 € jusqu’au 12 mai.