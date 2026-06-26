Pour amplifier encore la portée des vidéos, le réseau utilise des chaînes YouTube existantes, parfois piratées. Un exemple découvert ce vendredi 26 juin 2026 : la chaîne @a.b.i-yt, dont la description indique en espagnol « hola, soy Abi y hago videos bonitos » (bonjour, je suis Abi et je fais de jolies vidéos), accompagnée d'un drapeau bolivien. Cette chaîne personnelle d'une créatrice latinoaméricaine a publié plusieurs vidéos de reviews Epicooler générées par IA dans la journée même de notre enquête. Notre hypothèse est que, pour une raison ou pour une autre, la propriétaire n'en est probablement pas informée, son compte ayant vraisemblablement été compromis. Ces chaînes à historique réel, comme d'autres rachètent de vieux noms de domaine pour acheter au passage la légitimité de sites internet au glorieux passé, présentent l'avantage d'être moins susceptibles d'être supprimées par les algorithmes de modération de Google et de YouTube.