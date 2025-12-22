Un crabe à neuf pattes, ça n'existe pas. Une tasse en céramique fendue comme du papier, encore moins. Pourtant, ces images ont atterri chez des vendeurs en ligne chinois. Depuis plus d'un an et demi désormais, une nouvelle fraude se développe. Des clients génèrent, par IA, des photos de produits abîmés pour obtenir des remboursements à gogo. Les plateformes de vente en ligne peinent à détecter ces images truquées qui leur coûtent des millions. Et le phénomène prend de l'ampleur.