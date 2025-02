L'intelligence artificielle fait de plus en plus peur à cause de sa capacité à se faire passer pour un être humain. C'est ainsi que l'arnaque au Président peut devenir beaucoup plus efficace, en permettant de cloner la voix de grands dirigeants. Mais il semble que l'on soit arrivé à un nouveau stade de la dangerosité de la technologie, puisque ce sont maintenant des personnes créées ex nihilo par l'IA qui sont utilisées pour voler de l'argent !