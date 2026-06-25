Avec cet épisode, la France enregistre sa cinquante-deuxième canicule depuis 1947. Un chiffre qui, à lui seul, ne dit pas grand-chose, jusqu'à ce qu'on regarde comment il se répartit dans le temps. Les deux tiers de ces vagues de chaleur se sont produits depuis le début des années 2000, soit en seulement 25 ans sur les 80 que couvre la mesure. La chaleur laisse aussi des traces dans les sols : en Alsace, Aquitaine, Auvergne, Limousin et Midi-Pyrénées, l'humidité du sol atteint des niveaux proches des plus bas jamais enregistrés depuis le début des relevés en 1959. Ce qui signifie concrètement une végétation asséchée, des cultures fragilisées et un terrain idéal pour les départs de feux. Ce jeudi, plus de trente départements sont placés en danger élevé d'incendie, et deux d'entre eux (les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne) au niveau très élevé.