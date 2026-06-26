Le diagnostic à distance obéit pourtant à des règles éthiques et médicales extrêmement strictes, et la technologie sait parfaitement s'effacer lorsque la situation clinique l'exige. En clair, l'écran ne remplacera jamais un examen physique lourd. Le médecin utilise la vidéo pour évaluer à distance des signaux d'alarme bien précis. En cas d'urgence, Elie-Dan Mimouni reste très strict sur la déontologie de sa profession. « Elle est destinée aux situations compatibles avec une prise en charge à distance et n'est pas adaptée aux urgences vitales ». Dès que le praticien détecte un symptôme critique, comme une confusion mentale, des troubles de la conscience ou des douleurs thoraciques, le protocole virtuel s'interrompt instantanément pour laisser place aux secours réels. Dans ce cas, « la téléconsultation n'est plus adaptée et le médecin oriente sans délai vers le SAMU (15) », un réflexe salvateur qui garantit au patient d'être très vite pris en charge par les secours physiques les plus proches.