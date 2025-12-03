Le téléphone d'un médecin généraliste sonne près de 500 fois par mois. Ce sont dix-sept heures englouties dans des demandes de rendez-vous, des questions administratives, des urgences à trier. Pendant ce temps, quatre appels sur dix tombent dans le vide, faute de bras disponibles. Voilà pourquoi Doctolib vient d'annoncer le lancement d'un assistant téléphonique capable de converser avec les patients comme le ferait un ou une secrétaire. Pendant ce temps, l'assistant de consultation de la plateforme a franchi le cap des 6 millions d'utilisations.