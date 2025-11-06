Doctolib n'a pas tardé à réagir. Quelques dizaines de minutes seulement après la sanction annoncée ce jeudi 6 novembre 2025, le service de prise de rendez-vous médicaux en ligne a publié un communiqué pour le moins offensif, qui démonte les accusations de l'Autorité de la concurrence presque une à une. Qu'il s'agisse de l'abus de position dominante, d'un rachat anticoncurrentiel ou de clauses d'exclusivité illégales, l'entreprise rejette ce que lui reproche l'institution. Entre la version livrée par l'enquête de l'Autorité et celle défendue par Doctolib, vous allez voir que le fossé est abyssal.