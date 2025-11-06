En juillet 2018, Doctolib a rachète MonDocteur, alors qualifié dans ses documents internes de « concurrent #1 ». L'opération, trop modeste pour atteindre les seuils déclenchant un contrôle des autorités de concurrence, est passée sous les radars. Sauf que les perquisitions menées en 2021 ont révélé la vraie nature de cette acquisition. L'objectif n'était pas de récupérer les technologies ou l'expertise de MonDocteur, mais simplement de « killer le produit ». Un document interne le dit sans détour : « la création de valeur n'est pas l'ajout de l'actif MonDocteur mais sa disparition en tant que concurrent ». Doctolib ne voulait donc pas renforcer son offre, mais éliminer un rival gênant, du point de vue de l'autorité.