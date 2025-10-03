Car oui, rappelons que le démarchage téléphonique n'est autorisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il est interdit en dehors de ces créneaux ainsi que les samedis, dimanches, et jours fériés. Plus restrictif encore, le démarchage non sollicité par SMS, téléphone, e-mail ou via les réseaux sociaux est interdit dans des secteurs comme la rénovation énergétique. Et tout démarchage non sollicité par l'usage sera même interdit à compter du 11 août 2026. En attendant, Bloctel est votre meilleure protection.