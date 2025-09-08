La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'était pas contente ! Deux dirigeants de la société Monetiz, basée à Bordeaux, ont chacun été condamnés à verser 26 000 euros d'amende pour des pratiques commerciales douteuses. Ils ont dissimulé des frais de communication à leurs clients, montrant une fois de plus que les numéros surtaxés abusivement ont la peau dure.