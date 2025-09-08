La DGCCRF révèle lundi avoir sanctionné la société Monetiz, coupable de facturation cachée sur des numéros surtaxés. L'entreprise fautive a écopé de 52 000 euros d'amendes pour défaut d'information tarifaire.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) n'était pas contente ! Deux dirigeants de la société Monetiz, basée à Bordeaux, ont chacun été condamnés à verser 26 000 euros d'amende pour des pratiques commerciales douteuses. Ils ont dissimulé des frais de communication à leurs clients, montrant une fois de plus que les numéros surtaxés abusivement ont la peau dure.
Quand les numéros 118 XYZ cachent leurs vrais tarifs
L'enquête menée par la DGCCRF avec le concours du Service national des Enquêtes nous présente un stratagème bien rodé. La société Monetiz proposait un service de renseignements téléphoniques via des numéros 118 XYZ, facturés à la minute. Mais l'entreprise omettait délibérément d'informer ses clients d'un détail crucial : la facturation continuait même après la mise en relation.
Les téléopérateurs de Monetiz proposaient systématiquement une mise en relation directe avec l'établissement recherché. Une pratique commerciale en apparence anodine, mais qui dissimulait un piège financier hélas redoutable. Les consommateurs pensaient que seule la recherche d'information leur était facturée, et ils ignoraient que la conversation avec leur interlocuteur final continuait d'alimenter le compteur.
Voilà une omission qui constitue une violation claire du code de la consommation. L'obligation d'information sur les prix n'est pas négociable, surtout quand il s'agit de services payants qui peuvent rapidement faire grimper la facture téléphonique.
Des outils pour se protéger des numéros surtaxés existent
Ce sont donc 52 000 euros d'amendes que la Répression des fraudes a décidé d'infliger aux dirigeants de Monetiz, symptômes des dérives du secteur des numéros surtaxés. L'affaire rappelle l'importance pour les consommateurs de rester vigilants face à ces services payants qui peuvent rapidement faire gonfler la facture.
Heureusement, plusieurs outils existent pour se prémunir de ces pratiques douteuses. SignalConso permet de signaler facilement tout problème rencontré avec un professionnel, tandis que Surmafacture offre un annuaire inversé pour consulter et signaler les services facturés hors forfait.
La DGCCRF met également à disposition une fiche pratique intitulée « Numéros surtaxés, ne tombez pas dans le piège » pour sensibiliser le public. Cette sanction rappelle en tout cas que le défaut d'information tarifaire constitue un manquement grave à l'obligation d'information des consommateurs, particulièrement sur ces numéros où chaque minute compte.