C'est en pleine interview sur BFMTV que Stanislas Niox-Chateau, l'un des cofondateurs de Doctolib, a lâché l'information cette semaine. Le service de santé numérique est rentable depuis quelques semaines. Un vrai tournant pour une entreprise qui enchaînait les déficits depuis sa création en 2013. L'an dernier encore, Doctolib affichait 438 millions de revenus récurrents (+22,5% sur un an) mais un Ebitda encore négatif de 53,8 millions d'euros. Cette époque est révolue.