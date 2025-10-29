alsaco67

En quoi la France est attractive avec des prélèvements patronaux et salariaux les plus élevés du monde (ou quasi), une bureaucratie étouffante qui freine tout entrepreneur, des salariés qui ne bossent pas que l’on ne peut pas virer et qui menacent des prud’hommes s’ils n’obtiennent pas une rupture conventionnelle lucrative (cas concret d’un restaurateur de mes connaissances) , une imposition dissuasive, une chasse aux sorcières de ceux qui réussissent en travaillant pour financer ceux qui vivent aux frais de la princesse … 4 ans et je m’expatrie vivre ma retraite en Asie car en France, ma retraite ne me permettra pas me loger, me nourrir, régler une mutuelle et un peu « en profiter » après une vie de travail …pfff …