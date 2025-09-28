La contrepartie, nous vous l'expliquions il y a quelques jours, c'est que les créanciers mettent la main sur 45% du capital d'Altice France. Pas de quoi effrayer le dirigeant, qui martèle l'absence d'impact sur les opérations quotidiennes. Et c'était de toute façon le prix à payer pour avoir un peu de tranquillité. Les deux nouveaux administrateurs au conseil seront d'ailleurs « indépendants », précise Arthur Dreyfuss, pour rassurer les troupes. Une gymnastique financière qui redonne de l'air à un groupe longtemps sous pression.