xryl

Dans les offres de rachat, c’est la fête du slip. Bouygues possède la moitié du réseau commun d’antennes avec SFR. Donc si SFR est vendue à un concurrent, il possédera la moitié du réseau d’antennes avec ce concurrent. Je vois pas en quoi ça lui donne le droit d’exiger de l’argent dudit concurrent.

Si le concurrent c’est Orange, qui pourrait ne pas être intéressé par les antennes, Bouygues doit négocier avec Orange pour racheter sa part et prendre la main sur le réseau.

Bouygues flippe que ce soit Free, car il est très peu probable que Free ne soit pas intéressé par ce réseau. Et comme c’est son ennemi juré, il y a très peu de chance qu’ils ne s’entende bien après le rachat. Dans ce cas, ça expliquerait que Bouygues demande de l’argent à SFR pour la « revente de sa part dans le réseau commun », pour se désengager de ce réseau. Et c’est normal que Drahi fasse la sourde oreille, car il n’est pas responsable des mésententes entre Xavier et Martin, donc qu’ils se démerdent entre eux.

Au final, c’est à la fin octobre que les vraies offres tomberont. Idéalement, il faudrait que ce soit un outsider (il faut absolument 4 acteurs en France, pas seulement 3, sinon on va se retrouver avec les ententes de principe). J’espère qu’OVH va faire une offre ou un entreprise étrangère.