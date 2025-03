CoreAI est une « suite d’applications et d’agents d’intelligence artificielle » qui est capable de connecter les données, les capacités (outils d'IA utilisés pour transformer les données en actions stratégiques) et les personnes entre elles. « À la base, nous savons qui est Lola, ce qu'elle regarde, ce qu'elle lit et avec qui elle vit », explique Sadoun en présentant l'exemple d'une consommatrice fictive. « Grâce à la puissance de l'identité connectée, nous connaissons également ses abonnements sur les réseaux sociaux, ses achats en ligne et hors ligne, où elle achète, quand elle achète et plus important encore, pourquoi elle achète »



Pour le moment, cela ressemble à du profilage marketing de base, mais CoreAI va un peu plus loin que ça : « Nous savons que Lola a deux enfants et que ses enfants boivent beaucoup de jus de fruits premium. Nous pouvons voir que le prix du produit qu'elle achète ne cesse d'augmenter chez son détaillant local. Nous pouvons également constater que les revenus de Lola n'ont pas suivi l'inflation. Nous pouvons donc anticiper qu'elle pourrait se tourner vers une marque moins chère et ajustons donc les publicités qu’elle voit, en mettant en avant une marque plus abordable, au bon moment et sur tous ses écrans ».

Bien sûr, cette Lola n'existe pas, mais pour Publicis, nous sommes un peu tous ses Lola. Sadoun conclut fièrement : « Grâce à CoreAI, nous pouvons faire cela avec 91 % des adultes dans le monde entier ». Utilisez-vous des applications ou des jeux mobiles ? Naviguez-vous sur internet ? Possédez-vous une carte de fidélité ? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous figurez sans aucun doute dans cette base de données géante.