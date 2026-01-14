Alors que les initiatives IA dans le domaine de la santé se multiplient en ce début d'année 2026, les médecins restent sceptiques.
2026 démarre fort côté Tech et santé. La semaine dernière, OpenAI a lancé le service ChatGPT Santé aux États-Unis et racheté une start-up qui travaille sur une « mémoire médicale pour l'IA ». Anthropic lui a emboîté le pas en dévoilant Claude For Healthcare, un outil destiné aux professionnels de santé. Chez Apple, un agent de santé IA serait également dans les tuyaux…
Si tous les médecins ne voient pas ces innovations d'un mauvais œil, beaucoup ne sont pas totalement convaincus.
Une IA ne peut pas remplacer les médecins…
Les médecins sont sous l'eau et l'arrivée d'initiatives comme ChatGPT Santé pourrait améliorer les choses. Au USA, le service devrait permettre à ceux qui le souhaitent d'échanger avec l'IA et d'obtenir quelques réponses sans que les informations partagées (dossiers médicaux synchronisés via Apple Health et MyFitnessPal, notamment) ne servent à entraîner le modèle.
Mais l'arrivée de cet outil soulève tout de même de nombreuses questions. L'IA est, en effet, loin d'être parfaite et le risque d'hallucinations reste toujours important. Les conseils prodigués par cette technologie sont loin d'être fiables et peuvent induire les patients en erreur. La situation peut, on le devine, rapidement tourner au vinaigre.
Des inquiétudes existent également concernant la protection des données, et ce, même si ChatGPT Santé est sécurisé. Comme l'a expliqué Itai Schwartz, cofondateur de MIND, une société spécialisée dans la prévention des pertes de données, au média TechCrunch, « du jour au lendemain, des données médicales sont transférées d'organisations respectant la loi HIPAA vers des fournisseurs ne la respectant pas. »
… mais elle pourrait leur faire gagner beaucoup de temps
Mais face à l'afflux de patients et aux délais de prise en charge qui se rallongent, il faut bien faire quelque chose et certains professionnels comprennent pourquoi les chatbots comme ChatGPT Santé peuvent sembler aussi attractifs.
Mais pour le Dr Nigam Shah, professeur de médecine à Stanford et responsable des données scientifiques chez Stanford Health Care, on se trompe de cible : il faudrait utiliser l'IA pour aider les médecins et non les patients. Ce spécialiste travaille actuellement sur le développement de ChatEHR, un outil IA qui permettrait aux professionnels de santé d' « accéder rapidement à ces informations afin qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel : parler aux patients et comprendre leur situation. »
Au lieu de dispenser des conseils bien souvent erronés, l'IA pourrait, en effet, aider les docteurs à automatiser leurs tâches administratives, connues pour être extrêmement chronophages. Dans cette logique, les outils comme Claude for Healthcare vont plutôt dans le bon sens. Mais la route est encore longue.