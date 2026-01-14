Mais pour le Dr Nigam Shah, professeur de médecine à Stanford et responsable des données scientifiques chez Stanford Health Care, on se trompe de cible : il faudrait utiliser l'IA pour aider les médecins et non les patients. Ce spécialiste travaille actuellement sur le développement de ChatEHR, un outil IA qui permettrait aux professionnels de santé d' « accéder rapidement à ces informations afin qu'ils puissent se concentrer sur l'essentiel : parler aux patients et comprendre leur situation. »