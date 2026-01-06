Et lorsqu'on lit les résultats, il y a de quoi tomber de sa chaise.

Pour le cancer du pancréas, AI Overviews a suggéré aux patients d’éviter les aliments riches en matières grasses. Anna Jewell, directrice du Pancreatic Cancer UK, a alerté que suivre ce conseil risquait de diminuer l’apport calorique, de limiter la prise de poids et de compromettre la tolérance à la chimiothérapie ou à une chirurgie vitale. L’exemple a été qualifié de « vraiment dangereux ».

Des informations incorrectes ont également concerné les tests de dépistage du cancer chez les femmes. Le service a cité le frottis comme méthode pour détecter un cancer vaginal, alors que cet examen sert à dépister le cancer du col de l’utérus. Athena Lamnisos, directrice de l’Eve Appeal, a expliqué que les résultats variaient selon le moment de la recherche et selon les sources sélectionnées par l’IA et que cet écart pouvait créer une incohérence dans les réponses reçues par les internautes.

Des séries de chiffres sur les tests hépatiques ont été fournies sans tenir compte de la nationalité, du sexe, de l’âge ou de l’origine ethnique des patients. Pamela Healy, directrice de la British Liver Trust, a souligné que ces indications pouvaient amener des personnes souffrant de maladies hépatiques graves à se croire en bonne santé et à différer leur suivi médical.

Enfin, les résumés relatifs aux troubles psychiques et aux troubles alimentaires ont également produit des conseils incorrects et potentiellement dangereux. Stephen Buckley, responsable de l’information chez Mind, a noté que certains utilisateurs pouvaient recevoir des indications les incitant à éviter de chercher de l’aide ou à accéder à des sources inappropriées, amplifiant le risque pour leur santé mentale.